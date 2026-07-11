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Элайджа Брайант подписал новый контракт с «Хапоэлем Тель-Авив» до 2029 года

« Хапоэль Тель-Авив » объявил о продлении сотрудничества с 31-летним защитником Элайджей Брайантом (196 см).

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