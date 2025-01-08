Жертвуют частными клиентами и коммерцией: Европа спешит восполнить запасы газа в разгар зимы

После пресловутого расставания с российским газом у Европы теперь вечные энергетические головоломки. Не только зимой, но и летом, отныне и навсегда – вечная проблема, где взять топливо, и чтобы оно не обошлось в триллион долларов, как в 2022 году.
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