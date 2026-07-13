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Зак Браун: «Не могу предложить Ферстаппену место в «Макларене»

Исполнительный директор « Макларена » Зак Браун ответил на вопрос, что могла бы предложить команда Максу Ферстаппену из того, чего нет у «Ред Булл».

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