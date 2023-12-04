Страховщики оценили стоимость ОСАГО для саней Деда Мороза в 2024 году

Специалисты страхового дома ВСК рассчитали стоимость ОСАГО для саней Деда Мороза. По оценкам компании, обязательное страхование обойдется ему в два с половиной раза дороже, чем в 2022 году — почти 1,6 тыс.
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