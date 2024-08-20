Комнатное растение Спарманния (Sparmannia)

На своей родине, в Африке, спармании могут достигать нескольких метров в высоту. В комнатной культуре это компактный и быстро растущий вечнозеленый кустарник, рост которого ограничивают прищипкой и обрезкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии