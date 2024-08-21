Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое© РИА Новости / Кристина КормилицынаСегодня 33K прочитали Заявление президента России Владимира Путина на встрече в Беслане говорит о том, что он воспринимает ВСУ как террористов после атаки на Курскую область, выразил мнение отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.