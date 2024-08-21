"За гранью безумия": в США забили тревогу из-за одной фразы Путина. Что именно так насторожило Запад?

Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • мирас Закироув
    Пора, чтоб противник терял на 2 порядка больше, чем отчитывается МО!Боевиков ВСУ взял...
  • Раиса Мелькумова
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Комментарии
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А
Александр
К их позициям один подход - раздолбать. Формула давно известна - «мочить в сортире». Наверное, идея родилась после просмотра к/ф «Брат-2». Интересное кино!
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14 час.
АА
Александр Алексеевич
Сколько было этих фраз...
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7 час.

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