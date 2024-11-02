Трамп потребует от Путина вывода войск — экс-представитель Госдепа США

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России вывода войск из зоны СВО еще до инаугурации, заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер 1 ноября на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи.