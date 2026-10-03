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SPORT24.ru

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Ибрагимович сделал себе роскошный подарок стоимостью 3,6 млн евро на день рождения

Ибрагимович сделал себе роскошный подарок стоимостью 3,6 млн евро на день рождения

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович, который в настоящее время работает советником в «Милане», 3 октября отпраздновал 45-летие.

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