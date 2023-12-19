Reuters: главы минфинов и Центробанков стран G7 обсудят поддержку Украины

Главы минфинов и Центробанков стран Группы семи (G7) проведут онлайн-переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на японского министра Сюнъити Судзуки, который выступает председателем встречи.
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