Американские индексы показали смешанную динамику на фоне отчета Nvidia

Рынок США продемонстрировал разнонаправленную динамику индексов в четверг. Старейший индикатор акций Dow Jones Industrial Average установил новый исторический максимум, прибавив 0,59%, в то время как индикатор широкого рынка акций S&P 500 закрылся практически без изменений, а Nasdaq Composite немного снизился.