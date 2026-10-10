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Царьград

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Жительница Динского района победила в проекте «Мама на селе»

Жительница Динского района победила в проекте «Мама на селе»

В краевом проекте «Мама на селе», который реализуется на Кубани четвёртый год в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», победила жительница Динского района, а всего в текущем сезоне заявки подали 157 женщин.

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