"Уж очень хотелось победить". Наблюдатели НЗК – об итогах второго этапа конкурса

Эксперты высоко оценили результаты голосования и поговорили о тех, кто очень хотел победить и развернул целые маркетинговые кампании 7 ноября завершился второй этап масштабного регионального конкурса "Народный знак качества".
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