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Путин рассказал, где может остановиться СВО

Путин рассказал, где может остановиться СВО

Путин заявил о важности гарантий безопасности людей.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин ответил на вопрос, где можно остановиться в ходе спецоперации.

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Комментарии
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John Winson
В общем &quot;где?&quot; - вопрос риторический....
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23 час.
Г
Галина
Заголовок статьи АБСОЛЮТНО! не соответствует ни самому тексту в статье,ни реальному ответу на четко поставленный вопрос Маргариты Симоньян и предполагающий такой же конкретный ответ:  &quot;Одесса войдёт а состав РФ в ходе СВО? Именно этот вопрос был главный,а &quot; где мы остановимся?&quot; - этот вопрос только выводил на честный ответ.Которого к сожалению никто не услышал.
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23 час.
ЕН
Егоров Николай
И не услышите.
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21 час.

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