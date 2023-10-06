Путин заявил о важности гарантий безопасности людей.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин ответил на вопрос, где можно остановиться в ходе спецоперации.
Путин рассказал, где может остановиться СВО
Комментарии
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John Winson
В общем "где?" - вопрос риторический....
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23 час.
Г
Галина
Заголовок статьи АБСОЛЮТНО! не соответствует ни самому тексту в статье,ни реальному ответу на четко поставленный вопрос Маргариты Симоньян и предполагающий такой же конкретный ответ: "Одесса войдёт а состав РФ в ходе СВО? Именно этот вопрос был главный,а " где мы остановимся?" - этот вопрос только выводил на честный ответ.Которого к сожалению никто не услышал.
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23 час.
ЕН
Егоров Николай
И не услышите.
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21 час.
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