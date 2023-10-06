Путин рассказал, где может остановиться СВО

Г

Галина

Заголовок статьи АБСОЛЮТНО! не соответствует ни самому тексту в статье,ни реальному ответу на четко поставленный вопрос Маргариты Симоньян и предполагающий такой же конкретный ответ: "Одесса войдёт а состав РФ в ходе СВО? Именно этот вопрос был главный,а " где мы остановимся?" - этот вопрос только выводил на честный ответ.Которого к сожалению никто не услышал.