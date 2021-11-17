Происшествия

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В Тюменской области полицейскими задержан подозреваемый в серии краж оборудования с вышек сотовой связи

Сотрудники отдела уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» задержали подозреваемого в краже оборудования с вышек сотовой связи.

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