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С восхищением - Байден недоволен тем, как Трамп отзывается о Путине

С восхищением - Байден недоволен тем, как Трамп отзывается о Путине

Байден осудил Трампа за отношение к русскому лидеру и назвал его угрозой демократии.Президент США Джо Байден предпринял самую резкую атаку на Дональда Трампа, когда он начал свою кампанию по переизбранию в 2024 году в пятницу, обвинив республиканца в том, что он представляет угрозу демократии.

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