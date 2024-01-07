С восхищением - Байден недоволен тем, как Трамп отзывается о Путине

Байден осудил Трампа за отношение к русскому лидеру и назвал его угрозой демократии.Президент США Джо Байден предпринял самую резкую атаку на Дональда Трампа, когда он начал свою кампанию по переизбранию в 2024 году в пятницу, обвинив республиканца в том, что он представляет угрозу демократии.