Дополнительное образование и спорт станут доступнее

С 1 января будущего года в России может заработать система соцзаказа. Её суть в том, что государство на конкурсной основе выбирает частные компании, субсидирует их, а они оказывают услуги населению бесплатно или с существенными скидками.
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