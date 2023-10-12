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ЦБ готов либерализовать некоторые нормы регулирования рынка ПИФ

ЦБ готов либерализовать некоторые нормы регулирования рынка ПИФ

Банк России готов поддержать некоторые предложения рынка, которые касаются регулирования палевых инвестиционных фондов (ПИФ), заявил зампред ЦБ Филипп Габуния в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

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