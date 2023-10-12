ЦБ готов либерализовать некоторые нормы регулирования рынка ПИФ

Банк России готов поддержать некоторые предложения рынка, которые касаются регулирования палевых инвестиционных фондов (ПИФ), заявил зампред ЦБ Филипп Габуния в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
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