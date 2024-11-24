Анчелотти рассказал, кто из травмированных футболистов «Реала» может сыграть с «Ливерпулем»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, кто из футболистов, не сыгравших против «Леганеса» (3:0) в 14-м туре Ла Лиги, может принять участие в предстоящем матче с «Ливерпулем» в 5-м туре Лиги чемпионов.