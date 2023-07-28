НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ НА РУССКОЙ НЕФТИ: ВРАЖЕСКУЮ ТЕХНИКУ НА УКРАИНЕ ЗАПРАВЛЯЕТ РОССИЯ

фарид сабиров

Все голосили что бензин подешевеет у этих жуликов нефтяных олигарФренов даже дерьмо бесплатное не подешевеет а продать им по барабану что нефть что родина. У них ни родины ни совести ни чести , у них только деньги и прибыль ни чего личного. Пока верховная власть за них не возьмется ничего хорошего не будет.