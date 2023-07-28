ФОТО: TUPUNGATO/ PHANTOM /SHUTTERSTOCK Танки "Леопард-2" и БМП "Брэдли" отчаянно пытаются прорвать русскую оборону на Запорожском направлении.
НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ НА РУССКОЙ НЕФТИ: ВРАЖЕСКУЮ ТЕХНИКУ НА УКРАИНЕ ЗАПРАВЛЯЕТ РОССИЯ
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
А чего вы удивляетесь? Действительно бизнес поставляет нефть в турцию, в венгрию, на биржу ротердама, в италию.
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14 час.
АА
Алекс Архипов
И Газпром и Роснефть главные спонсоры ВСУ. Капитализм он такой.
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14 час.
фарид сабиров
Все голосили что бензин подешевеет у этих жуликов нефтяных олигарФренов даже дерьмо бесплатное не подешевеет а продать им по барабану что нефть что родина. У них ни родины ни совести ни чести , у них только деньги и прибыль ни чего личного. Пока верховная власть за них не возьмется ничего хорошего не будет.
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3 час.
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