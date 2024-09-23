В магазине, едой из которого могла отравиться семья, продавали алтайскую продукцию

В результате трагедии погибло четыре ребенка Владелец магазина "Олимп" в селе Красная Сопка Красноярского края, едой из которого, предположительно, отравилась семья с четырьмя детьми, продавал курицу и пельмени от производителей из Алтайского края.
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