Ростислав Ищенко Собравшиеся в Киеве представители "коалиции желающих" поддержали Украину и пообещали поддерживать дальше всем, чем могут.
Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot
Комментарии
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Николай Галыгин
У них есть выход,установить тревожную кнопку на телефоне,в случае нападения ТЦКашников все женщины в радиусе 1 К м. срочно сбегаются и пинками гонят их обратно в бусик-это и будут отряды самообороны
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4 н.
Daddy Bo
Цирк , полагаете, вернулся? Думаю, вряд ли: как остались одни бездарные клоуны, выброшенные из цирковых фургонов за ненадобностью, так и остаются.
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4 н.
Сергей Алексеев
Зачем еврею заботиться об украинках...?
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4 н.
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