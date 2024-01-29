Вадим был рядовым инженером с довольно скромной заработной платой. Отработав почти пятнадцать лет в крупном НИИ, мужчина понял, что перспектив для достижения материального благополучия у него не имеется.
Незваные гости
Комментарии
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Надежда Каштанова
молодцы пёсики
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15 час.
Natalya Dolgushina
Хозяин молодец: полюбил их такими, какими оказались
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14 час.
sylpfide sylpfide
У меня были разных пород собаки и ротвейлер, и доберман, и ризеншнауцер, но самые умные и преданные это обычные дворняги. И им я отдаю предпочтение.
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13 час.
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