Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили командный пункт украинской армии под Авдеевкой

Корректировка огня осуществлялась при помощи расчетов БПЛА «Орлан-30» Артиллерийский расчет САУ 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» ликвидировал огневые точки и опорный пункт украинской армии на авдеевском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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