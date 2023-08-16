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Рок-группу The Killers освистали на концерте в Грузии за приглашение барабанщика из России на сцену

Рок-группу The Killers освистали на концерте в Грузии за приглашение барабанщика из России на сцену

Альтернативную рок-группу из США The Killers освистали на концерте в грузинском городе Батуми. Солист группы Брэндон Флауэрс пригласил на сцену барабанщика из России, это не понравилось многим зрителям, сообщают издания Newsgeorgia и Paper Kartuli.

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