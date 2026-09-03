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Мировое обозрение

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Подмосковье за сутки атаковали 548 БПЛА — есть пострадавшие и пожары

Подмосковье за сутки атаковали 548 БПЛА — есть пострадавшие и пожары

За сутки украинские формирования выпустили по Московскому региону 548 беспилотников. Это одна из самых массированных атак на столицу за последнее время.

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