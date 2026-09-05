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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротен назвал Хвичу фаворитом на «Золотой мяч»: «Как только Квара выходит на поле, в нем есть гениальность»

Жером Ротен считает Хвичу Кварацхелию главным претендентом на « Золотой мяч ». Бывший футболист « ПСЖ » высказался о грузинском вингере в эфире программы Rothen s’enflamme на RMC.

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