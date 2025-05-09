«МЮ» и «Тоттенхэм» разыграют трофей ЛЕ, «Челси» против «Бетиса» в финале ЛК, сборная Ротенберга победила, Николич – тренер марта в РПЛ, судья на класико и другие новости

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Лена Мисько
С Днём Победы! Мирного неба над головой!
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13 час.
Лена Мисько
https://www.khl.ru/news/2025/05/09/546218.html
«Эта победа была одна на всех: над собой, над страхом, над отчаянием»: Новости
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