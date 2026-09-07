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Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США

Арктический фронт: в Баренцевом море отстрелялся "Адмирал Головко" и покружил разведчик из США

Северный флот ВМФ РФ продолжает плановую подготовку на фоне обострения ситуации в регионе, вызванной политикой НАТО и пиратскими действиями властей Норвегии на Шпицбергене.

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