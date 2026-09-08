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RacingNews365: Робин Райкконен станет пилотом Red Bull Junior Team

Getty Images / Red Bull Content PoolЧемпион Формулы 1 сезона-2007 Кими Райкконен, который по сей день является последним чемпионом мира из Ferrari, в обозримом будущем может стать частью проекта Red Bull.

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