Не только пляжи: туристы выбирают Кубань, чтобы насладиться сельской жизнью

Не только пляжи: туристы выбирают Кубань, чтобы насладиться сельской жизньюВ Краснодарский край многие туристы едут не только за пляжным отдыхом, желающих насладиться идиллией сельской жизни в регионе с каждым годом становится больше.
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