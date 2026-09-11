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Школу на 1100 мест построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске к 2027 году

Школу на 1100 мест построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске к 2027 году

В жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске продолжается строительство школы на 1,1 тысячи мест.

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