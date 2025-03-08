Пентагон решил радикально избавиться от «геев»

Пентагон в рамках борьбы с политикой «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) пометил более 26 тысяч материалов «для удаления», среди них изображения людей с фамилией «Гей», а также бомбардировщик B-29 Enola Gay, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на базу данных.