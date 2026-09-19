Все избиркомы в ДНР открылись со светом после ночных перебоев из-за атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Энергетики запитали все избирательные участки ДНР к началу их работы после ночных перебоев со светом из-за атаки ВСУ, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым