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ТАСС

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Все избиркомы в ДНР открылись со светом после ночных перебоев из-за атаки ВСУ

Все избиркомы в ДНР открылись со светом после ночных перебоев из-за атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Энергетики запитали все избирательные участки ДНР к началу их работы после ночных перебоев со светом из-за атаки ВСУ, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

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