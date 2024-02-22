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Закон, порядок, государство

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В Смоленске в рамках акции «Мы – граждане России» юным жителям региона вручены первые паспорта

Сегодня в рамках акции «Мы - граждане России» состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам.

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