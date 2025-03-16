До каких размеров могут вырастать крысы

Десятки желтых газет рассказывали доверчивым гражданам о, якобы, мутировавших крысах размером с кролика, которые то и дело выскакивают из подвалов и канализационных люков, а также замеченных в метро монструозных крысах размером с собак, не меньше.
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