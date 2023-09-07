Генерал Суровикин отправлен в номенклатурную «камеру хранения»

Владимир Аверков Скажу тебе,Витя больше...никаким спецом по религии Джугашвили НЕ БЫЛ,представляешь???...он не закончил духовное училище...Есть такая старая мудрость-"Короля играет свита"...у Сталина были выдающиеся полководцы,которых он сам и подбирал,поэтому всё сложилось в нашу пользу...кого подбирает наш главком-видно невооружённым глазом...

Константин Котельников Каком "заговоре"? Что вы пургу несете, кого-то кроме Пригожина назвать можете? Это было эмоциональное решение создателя группы Вагнер, ему не надо было ни с кем "заговариваться", просто довели мужика! Поэтому Суровикина обвинять о недонесении глупо.