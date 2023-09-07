Не исключено, что на новом посту он станет дожидаться одной из самых главных в армии должностей Сергей Ищенко На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель командующего российской группировкой в зоне проведения спецоперации на Украине Сергей Суровикин (справа налево) во время совещания с командующими группировок специальной военной операции.
Генерал Суровикин отправлен в номенклатурную «камеру хранения»
Комментарии
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Владимир Аверков
Скажу тебе,Витя больше...никаким спецом по религии Джугашвили НЕ БЫЛ,представляешь???...он не закончил духовное училище...Есть такая старая мудрость-"Короля играет свита"...у Сталина были выдающиеся полководцы,которых он сам и подбирал,поэтому всё сложилось в нашу пользу...кого подбирает наш главком-видно невооружённым глазом...
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1 час.
Константин Котельников
Каком "заговоре"? Что вы пургу несете, кого-то кроме Пригожина назвать можете? Это было эмоциональное решение создателя группы Вагнер, ему не надо было ни с кем "заговариваться", просто довели мужика! Поэтому Суровикина обвинять о недонесении глупо.
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53 мин.
Кошмар
Словно мухи тут и там ходят сплетни по домам... (с) 😀
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12 мин.
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