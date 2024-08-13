Киев вывозит заводы из Запорожья — Рогов

Оборудование с промышленных заводов города Запорожья вывозит в регионы Западной Украины украинские власти, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, 13 августа сообщает РИА Новости.
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