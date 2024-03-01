Путин предложил увеличить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году

Владимир Путин заявил, что в ближайшие шесть лет доля зарплат в ВВП страны должна возрасти. «С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальный размер оплаты труда.
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