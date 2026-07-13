ИИ не остановит экономический спад Китая

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Председатель Rockefeller International и колумнист Financial Times Ручир Шарма опубликовал статью под заголовком «AI is not enough to arrest China's decline» (ИИ недостаточно, чтобы остановить спад Китая), в которой предупреждает, что ставка Пекина на искусственный интеллект не спасет экономику от системного кризиса.