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ИА Реалист

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ИИ не остановит экономический спад Китая

ИИ не остановит экономический спад Китая

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Председатель Rockefeller International и колумнист Financial Times Ручир Шарма опубликовал статью под заголовком «AI is not enough to arrest China's decline» (ИИ недостаточно, чтобы остановить спад Китая), в которой предупреждает, что ставка Пекина на искусственный интеллект не спасет экономику от системного кризиса.

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