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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти жаловался Флику на поведение игроков «Барсы» после гола Рафиньи. Карло не понравилось, что футболисты вошли в техническую зону «Реала», празднуя гол

«Реал» проиграл в домашнем класико в 11-м туре Ла Лиги со счетом 0:4. После гола Рафиньи на 84-й минуте Анчелотти был недоволен тем, что игроки «Барселоны», празднуя забитый мяч, вошли в техническую зону «Реала» – то же самое сделал и помощник Ханса-Дитера Флика Маркус Зорг.

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