Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новости Германии - ну такие, себе.. не очень:

Новости Германии - ну такие, себе.. не очень:

«Неужели наши политики настолько тупее Путина?» Ответ: да. Экс-депутат бундестага и немецкий журналист Юрген Тоденхёфер ударился в своём X в философские вопросы:  Душили, значит-с, Россию всем миром всячески, обещали блицкриг и великую победу.

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