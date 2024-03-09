Новости Германии - ну такие, себе.. не очень:

«Неужели наши политики настолько тупее Путина?» Ответ: да. Экс-депутат бундестага и немецкий журналист Юрген Тоденхёфер ударился в своём X в философские вопросы: Душили, значит-с, Россию всем миром всячески, обещали блицкриг и великую победу.
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