Цены на заправках с 1 июня 2025 года

Цены на АЗС с 1 июня 2025 года. Портал Avtospravochnaya.com провел очередной мониторинг цен на топливо на автозаправочных станциях города Набережные Челны (Республика Татарстан) и выяснил, как изменились цены на топливо за последний месяц (1 мая - 1 июня 2025 года.