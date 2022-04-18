В Иркутске вынесен приговор двоим участникам организованной преступной группы наркосбытчиков, задержанных оперативниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Установлено, что двое студентов иркутских вузов, входивших в состав организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств, в период с 2020 года по начало 2021 года, посредством интернет-магазина, осуществляли сбыт наркотических средств на территории города Иркутска и Иркутского района.