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ИА Регнум

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Попытка побега через окно сотрудницы интим-салона в Петербурге попала на видео

Попытка побега через окно сотрудницы интим-салона в Петербурге попала на видео

Одна из работниц сферы секс-услуг попыталась выпрыгнуть в окно во время облавы на сеть подпольных притонов в Санкт-Петербурге, сообщили 5 октября в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области в в MAX.

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