16 декабря 1901 года родился выдающийся военачальник, генерал армии Николай Фёдорович Ватутин

ТГ-канал с цветными фронтовыми фотографиями: https://t.me/war_in_color 16 декабря 1901 года родился выдающийся военачальник, Герой Советского Союза (посмертно), командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин.
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