Разнообразие карьер Microsoft Flight Simulator 2024 в новом геймплейном трейлере Следующа...

Разнообразие карьер Microsoft Flight Simulator 2024 в новом геймплейном трейлереСледующая крупная игра студии Asobo, авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024, получила прекрасный геймплейный трейлер, показывающий различные карьеры, которые будут доступны игрокам.
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