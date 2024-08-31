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Царьград

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Бывшая суперъяхта миллиардера Керимова протаранила судно с пассажирами в Турции. Повреждения серьёзные

Бывшая суперъяхта миллиардера Керимова протаранила судно с пассажирами в Турции. Повреждения серьёзные

В Турции бывшая суперъяхта миллиардера Сулеймана Керимова протаранила небольшое судно с пассажирами. Предварительно, пострадавших нет, но сами суда получили серьёзные повреждения.

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