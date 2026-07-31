Китай показал запуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с эсминца типа 052D Китай впервые показал возможность запуска гиперзвуковой противокорабельной баллистической ракеты YJ-2.
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Китай показал запуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с эсминца типа 052D Китай впервые показал возможность запуска гиперзвуковой противокорабельной баллистической ракеты YJ-2.
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