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Китай

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Республиканцы в Сенате США выбрали Дж. Тьюна лидером большинства

Вашингтон, 13 ноября /Синьхуа/ -- Члены Сената /верхней палаты парламента/ США от Республиканской партии в среду избрали сенатора от штата Южная Дакота и нынешнего партийного организатора республиканцев Джона Тьюна следующим лидером большинства в верхней палате, который сменит на этом посту Митча Макконнелла.

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