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Петербургский дневник

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В Госдуме обсудят тестирование медработников-иностранцев на знание русского языка

В Госдуме обсудят тестирование медработников-иностранцев на знание русского языка

Об этом сообщил Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка.

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