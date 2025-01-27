В Госдуме обсудят тестирование медработников-иностранцев на знание русского языка

Об этом сообщил Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка.