В Госдуме обсудят тестирование медработников-иностранцев на знание русского языка

Об этом сообщил Глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии